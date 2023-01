Koning Charles is niet van plan om te reageren op prins Harry’s aanval: “Hij beseft wél dat hij tekort schoot als vader”

Royalty Meghan Markle en Kate Middleton maakten ruzie via sms over bruidsmeis­jes­jurk van prinses Charlotte: “Ze zat al huilend op de grond”

In ‘Reserve’, de memoires van prins Harry (38), komen er verschillende onderwerpen aan bod. Prins William (40) en koningin-gemalin Camilla (75) krijgen er alvast flink van langs, maar in zijn boek heeft de royal het ook nog over een ruzie tussen Kate Middleton (41) en Meghan Markle (41). Dat deze laatsten woorden gehad hebben vlak voor Meghans huwelijk met Harry was al geweten, maar nu doet Harry zijn kant van het verhaal uit de doeken. “Ze vond dat alle jurken opnieuw gemaakt moesten worden.”

10 januari