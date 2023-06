Koning Charles in Roemenië voor eerste solobezoek als koning: “Ik ben echt van het land gaan houden”

RoyaltyKoning Charles (74) is enorm blij dat hij weer terug is bij zijn “Roemeense vrienden”. Dat zei de koning vrijdag bij aankomst in hoofdstad Boekarest. De koning is voor het eerst op een overzeese reis sinds zijn kroning op 6 mei.

“Ik ben echt van Roemenië gaan houden - jullie cultuur en kunst, geschiedenis, prachtige landschappen en onbetaalbare biodiversiteit”, zei Charles in zijn toespraak op het presidentieel paleis bij president Klaus Iohannis, waar nog zo’n 300 mensen waren uitgenodigd. “Maar ik vier vooral mijn Roemeense vrienden hier. Ik ben zo enorm dankbaar voor de vele mensen in het publiek die mij zo aardig hebben geholpen en voor hun steun in projecten die van alles goed doen in het land.” Daarmee doelt de koning onder meer op de steun aan Oekraïne.

Koning Charles is groot liefhebber van Roemenië. In 2006 kocht hij er een huis, in het dorp Viscri. Inmiddels dient dat als museum over planten, een andere grote passie van de koning. Hij komt er dan ook regelmatig.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Koning Charles III (rechts) en de Roemeense president Klaus Iohannis. © ANP / EPA

“Ik ben al die jaren geleden naar Roemenië gekomen omdat ik diep meeleefde met wat zoveel Roemenen hadden meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog en hoe jullie hebben geleden”, blikt de koning terug. Charles wilde de rest van de wereld toen graag laten zien hoe bijzonder Roemenië volgens hem is. “Nu hebben we dat niet meer nodig. Jaarlijks bezoeken steeds meer Britten Roemenië.” De vriendschap tussen de twee landen is sterker dan ooit, zo besluit Charles.

“De koning is begonnen aan zijn eerste overzeese bezoek sinds zijn kroning en reist naar Roemenië voor een soloverblijf in de Transsylvanische regio van het land”, aldus Buckingham Palace over de trip. Het is niet bekend hoe lang Charles in Roemenië zal doorbrengen. Wel is het de eerste keer sinds zijn kroning op 6 mei dat de koning het Verenigd Koninkrijk uitgaat. Voor de kroning bezochten hij en koningin Camilla wel al Duitsland voor een staatsbezoek. Ook was het paar vorige week in Noord-Ierland.

KIJK. Koning Charles ontmoet Duitse metalband in Hamburg

LEES OOK: