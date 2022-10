Koning Charles III wil niet dat prins Harry en prins Andrew voor hem invallen

Royalty Prinses Delphine voelt zich mentaal beter dan ooit: “Meer ruimte in mijn hoofd en hart voor kunst”

Prinses Delphine (54) was de gastvrouw van de avond op de uitreiking van de PrixFintroPrijs. Daar vertelt ze hoe ze zich momenteel mentaal vrijer voelt in dit nieuwe hoofdstuk van haar leven. “Ik heb meer plaats in mijn hoofd en hart om creatief te zijn. Ik heb nog nooit zoveel kunstwerken gemaakt in zo’n korte tijd.”

