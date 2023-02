Koning Charles II onderging onmenselijke ‘behandelingen’ die hem de dood injaagden: “Zijn hoofd werd in brand gestoken”

Royalty Frivool, nutteloos en doodonge­luk­kig met Leopold II: wie was Ma­rie-Henriette, de vergeten koningin van België?

Heb je je ooit afgevraagd waar het watermerk de inspiratie haalde voor de naam Spa Marie-Henriette? Het Ardense kuuroord was jarenlang de enige plek waar koningin Marie-Henriette nog te zien was, voor ze er 121 jaar geleden overleed. Maar zo groot de stempel van koning Leopold II op België was, zo verwaarloosbaar was de impact van zijn vrouw. Koningin Marie-Henriette leefde 30 jaar lang gescheiden van tafel en bed van Leopold en werd getekend door frustraties, vernederingen en tragedies. “Als God mijn gebeden verhoort, zal ik niet lang meer leven.”

4 februari