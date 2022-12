Koning Charles houdt lippen stijf nadat journalist vraagt of hij ‘Harry & Meghan’-docu heeft gezien

Royalty Mike Tindall vertelt in survival­reeks over hoe het is om in Buckingham Palace te verblijven: “Ik loop er rond in jeans”

Mike Tindall (43), echtgenoot van Queen Elizabeths kleindochter Zara, is een deelnemer van het Britse survivalprogramma ‘I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!’ Tijdens de meest recente aflevering, is te zien hoe Tindall met een medekandidaat zijn leven als royal bespreekt: “Ja, ik heb meermaals in Buckingham Palace gelogeerd.”

