Koning Charles hakte nog steeds geen knoop door: worden Archie en Lilibet prins en prinses?

Nadat Queen Elizabeth stierf op 8 september, hebben Archie en Lilibet in principe recht op hun koninklijke titels. Toch staan ze op de website van de koninklijke familie nog steeds vermeld als Master Archie Mountbatten-Windsor en Miss Lilibet Mountbatten-Windsor. Een woordvoerder van het paleis reageerde aan ‘The Times’: “De koning focust zich nu op de rouwperiode. Het is onwaarschijnlijk dat er tijdens die periode titels bekend worden gemaakt. Maar ik ben er zeker van dat de kwestie ooit op tafel komt te liggen.”

Volgens royaltywatcher Roya Nikkah zouden Harry en Meghan bang zijn dat Charles de kinderen zou beroven van hun titels. Maar naar verluidt houdt zijn beschadigde vertrouwen in het koppel de koning momenteel tegen. Een bron vertelde eerder aan ‘The Sun’: “Harry en Meghan maken zich zorgen over de veiligheidskwestie en het feit dat ze prins en prinses zouden zijn, geeft hen het recht op bepaalde niveaus van koninklijke veiligheid. Er zijn de afgelopen week veel gesprekken over geweest.” Maar het feit dat ze geen HRH-titels zouden krijgen raakt wel een gevoelige snaar bij de prins en Markle.