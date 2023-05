“Koning Charles en Camilla hadden na de kroning ruzie over prins Harry”

RoyaltyHangt er wrevel in de lucht tussen koning Charles (74) en koningin Camilla (75)? In de Britse pers duiken berichten op over een ruzie die na de kroning van de vorst is ontstaan. Zo zou Camilla kwaad zijn over de beslissing om prins Harry uit te nodigen, terwijl Charles het beu zou zijn dat zijn vrouw daarover blijft klagen.

Volgens bronnen dicht bij de koninklijke familie is Camilla bijzonder ontstemd over de beslissing om prins Harry uit te nodigen. Ze zou het gevoel hebben dat zijn aanwezigheid voor extra spanningen heeft gezorgd en afbreuk deed aan het belang en de plechtigheid van de gebeurtenis.

“Camilla is het eens met prins William en vindt dat haar echtgenoot laf is geweest”, staat te lezen in onder meer ‘OK! Magazine’ en de Britse ‘Marie Claire’. “Charles had prins Harry en Meghan Markle moeten verbannen om te laten zien dat hun giftigheid niet getolereerd zou worden. Camilla denkt dat zijn beslissing hun populariteit heeft verzwakt.”

“Storend en respectloos”

Camilla zou vinden dat haar echtgenoot strenger had moeten zijn en de hertog van Sussex niet had moeten uitnodigen. Maar daar zou Charles niet opgezet mee zijn. “Hij vindt haar gedrag storend en respectloos”, klinkt het over de koning, die het niet zou kunnen verdragen dat zijn gezag wordt bekritiseerd. “Hij is het zat dat mensen zijn beslissingen in twijfel trekken en hem ondermijnen.”

Volgens de Britse pers heeft de hele situatie ervoor gezorgd dat de sfeer tussen de koning en koningin is omgeslagen. “Charles en Camilla zijn erg prikkelbaar. Ze kunnen niet aan tafel zitten en eten zonder ruzie te maken en ze worden erg bitsig met het personeel.” Bovendien zou er ook geen beterschap in zicht zijn: “In tegenstelling tot William, die haar heeft geaccepteerd, zegt Camilla dat Harry haar blijft ‘lasteren’. Ze zal hem niet vergeven en er komen nog moeilijke dagen aan, omdat het koninklijke paar voortdurend met elkaar in conflict is.”

Het paleis heeft officieel geen commentaar gegeven op deze berichten, maar het is duidelijk dat de kroning van koning Charles nog altijd nazindert.

KIJK. Zo verliep kroning Charles en Camilla in Westminster Abbey

Lees ook: