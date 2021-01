Koning Albert praat voor het eerst over grootmoeder Elisabeth in nieuwe docu

RoyaltyVoor het eerst in jaren geeft koning Albert II (86) nog eens een interview. De voormalige vorst komt volgende maandag aan bod in een France 3- documentaire over z’n grootmoeder, koningin Elisabeth. Mét toestemming van zijn zoon dit keer, want de vorige keer dat Albert met de pers sprak, leidde dat tot een rel met koning Filip.

In 2014 ging koning Albert II in de clinch met zijn zoon, de huidige koning Filip (60), toen de voormalige vorst zonder overleg een interview gaf aan de Franstalige commerciële omroep RTL-TVi. Dat pikte het koninklijk paleis niet.

Nu is het echter koning Filip zelf die aan zijn vader gevraagd heeft om te spreken over koningin Elisabeth. Zij was de grootmoeder van Albert II en de vrouw van Albert I. Elisabeth overleed in 1965 op 89-jarige leeftijd aan een hartaanval. De voormalige vorst had een bijzonder nauwe band met zijn grootmoeder. Z’n moeder, koningin Astrid, verongelukte toen hij amper één jaar was en Elisabeth ontfermde zich vaak over hem.

Emotioneel

“Hij was duidelijk emotioneel toen hij vertelde over zijn grootmoeder”, zegt programmamaker Stéphane Bern in het tijdschrift Le Soir Mag. “Hij vertelt hoe zijn grootmoeder helemaal weg was van beeldhouwen en klassieke muziek. Ook geeft hij mee hoe ze de Koningin Elisabethwedstrijd oprichtte.” Albert getuigt over zijn eigen pogingen om een muzikaal talent te worden. “Mijn grootmoeder kon zeer mooi viool spelen, maar als ik viool speelde, dan vluchtte iedereen de kamer uit. Ik klonk echt als een valse kat.”

Het interview vond plaats in mei in het kasteel van Laken, de woonplaats van koning Albert II. Ook koningin Paola was erbij om haar man te ondersteunen.

