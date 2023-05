Koning Albert krijgt 91.000 euro meer dan in 2022 door inflatie

“Harry zegt net niet: dit had Diana II kunnen zijn”: onze royalty-ex­pert over de achtervol­ging van Harry en Meghan (en waarom hen dit niet slecht uitkomt)

De grootste vrees van prins Harry (38) is werkelijkheid geworden. Hij en Meghan (41) werden in de straten van New York twee uur lang achtervolgd door nietsontziende paparazzi. De wilde rit eindigde bijna catastrofaal. “In het persbericht zegt Harry net niet: dit had Diana II kunnen zijn”, zegt Wim Dehandschutter, royalty-expert van HLN en VTM Nieuws. Hij legt uit waarom Harry zo bang was dat dit zou gebeuren - maar ook waarom het de prins niet slecht uitkomt.