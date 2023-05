Koning Albert II onder vuur vanwege “overmatig waterverbruik” in zijn buitenverblijf in Frankrijk, paleis heeft er eigen verklaring voor

UPDATEKoning Albert II en koningin Paola liggen onder vuur in Frankrijk vanwege hun “overmatig waterverbruik”, dat meldt de Franse krant ‘Libération’. Uit een gelekt document blijkt dat het zwembad van hun buitenverblijf in Châteauneuf-Grasse enorm veel water verbruikt en dat op een moment dat de burgers in het zuiden van het land allerlei restricties opgelegd krijgen. Volgens het koninklijk paleis is er een heel logische verklaring voor het hoge waterverbruik. “Het is niet zo dat de vorsten de regels met hun voeten wilden treden.”

KIJK. Dit is het buitenverblijf van Albert & Paola in Frankrijk

De aanhoudende droogte in Frankrijk leidt tot spoedmaatregelen: van hogere prijzen voor water tot zelfs een verbod om nog zwembaden te vullen. Het land wil geen druppel water verloren laten gaan, maar niet iedereen lijkt de restricties op te volgen. Uit een gelekt document blijkt dat voorstaande inwoners van de regio Côte d’Azur de regels met de voeten treden, dat meldt de Franse krant ‘Libération.

Premiers, ministers, ex-voorzitters, zelfs de voormalig Italiaans premier Silvio Berlusconi en de Groothertog van Luxemburg lieten afgelopen zomer hun zwembad goed vullen. Opvallend: ook onze voormalige vorst koning Albert II vult het lijstje aan, die een buitenverblijf heeft in Châteauneuf-Grasse. De burgemeester van de regio reageert verontwaardigd: “Sommige eigenaars verbruiken meer dan een rusthuis met 200 bewoners, met pieken van 2.000 kubieke meter water per week”, zei Emmanuel Delmotte in de krant. Ter vergelijking: een Vlaams gezin verbruikt per jaar gemiddeld 70 kubieke meter water per jaar.

Quote Dit gaat niet om kwade wil, het is niet zo dat koning Albert II en koningin Paola de regels met hun voeten wilden treden Koninklijk paleis

De burgemeester kan - naar eigen zeggen - de beroemdheden niks maken omdat ze vaak politieke immuniteit genieten. “Ze hebben geen burgerlijk geweten. Als ik een opmerking maak, bellen ze de minister van Buitenlandse Zaken of zelfs president Macron”, betreurt de burgemeester. Nochtans kunnen de boetes voor het niet naleven van de restricties oplopen tot 3.000 euro.

IN KAART. Het waterverbruik van het buitenverblijf van koning Albert II en koningin Paola ligt onder vuur

Waterlek

Het koninklijk paleis erkent dat koning Albert II en koningin Paola tot de groep behoort waar de burgemeester naar verwijst. “Hun waterverbruik lag inderdaad te hoog. Maar dit gaat niet om kwade wil, het is niet zo dat de vorsten de regels met hun voeten wilden treden”, zegt de woordvoerder. “Koning Albert II en koningin Paola werden in 2022 getroffen door een waterlek op het domein. Dat lek was heel moeilijk om te lokaliseren. Maar ondertussen zijn de werken om het lek te herstellen gebeurd.”

Volgens het paleis stond het vorstenpaar al in contact met de burgemeester van Châteauneuf-de-Grasse, nog voor die publiekelijk zijn beklag deed. “Er is regelmatig contact tussen beide partijen. En in goede samenwerking met de burgemeester bekijken ze welke inspanningen ze nog kunnen doen om die waterconsumptie naar beneden te brengen. Koning Albert en koningin Paola kennen de droogtes in Zuid-Frankrijk en zijn zich bewust van de problematiek.”