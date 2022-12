Koffiebranderij Rombouts is al sinds 1966 hofleverancier: “Op het kantoor van mijn vader hangt nog steeds een portret van koningin Fabiola”

RoyaltyWie op het paleis op de koffie mag, zal proeven dat onze koning een boontje heeft voor de Antwerpse koffiebranderij Rombouts, een hofleverancier met een uitzonderlijk lange staat van dienst. CEO Xavier Rombouts (44) is al de derde generatie die de titel met trots draagt. “Op het paleis wonen gewoon grote koffieliefhebbers”, zegt hij in een gesprek met Story. De CEO vertelt over het bijzondere bezoek van - toen nog - koning Albert II aan het familiebedrijf, z'n banden met de koninklijke familie en licht een tipje van de sluier over de favoriet koffie van de koning. “Volgend jaar willen we een collectors item uitbrengen. Mét goedkeuring van het paleis.”