Koffiebranderij Rombouts is al sinds 1966 hofleverancier: “Koning Albert was erg nieuwsgierig naar het verhaal achter onze koffie”

HLN Originals KIJK. Dany Verstrae­ten kiest weer uit strafste 'Telefacts'-do­cu's: het moment waarop Vlaanderen Delphine ontdekte

“Belgium is boring!” Voor de HLN-original ‘De keuze van Dany’ keren we terug naar het Londen van 1999. De 31-jarige Delphine Boël probeert vanuit haar statige burgerwoning aan Portobello Road een carrière uit te bouwen als kunstenares. Een week voordien had de jonge journalist Mario Danneels in een boek het bestaan van een buitenechtelijke dochter van Koning Albert aan het licht gebracht. Het begin van de perfecte mediastorm die de huidige Prinses van België en haar klokkenluider voorgoed met elkaar verbindt. “We zijn samen heel erg snel volwassen moeten worden. Dat schept een band voor het leven.”

23 december