Kloof tussen prins Charles en zoon Harry groter dan ooit: “Hun liefdevolle relatie zal nooit meer dezelfde zijn”

De keuze van prins Harry en z'n echtgenote Meghan Markle om op te stappen als ‘working royals’ zette de verhoudingen in het Britse koningshuis al behoorlijk op scherp. Maar toen het koppel vervolgens een exclusief én explosief interview gaf aan de Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey, leek er van de band tussen Harry en zijn vader Charles amper nog iets over te schieten. “Hij heeft me in de steek gelaten, net op het moment dat ik hem het meest nodig had", haalde Harry toen uit naar zijn vader.

Woorden die diepe wonden hebben geslagen bij Charles. “De persoon die in dat interview echt tegen de grond werd geslagen, was prins Charles. 100 procent. Wat we uit het interview konden opmaken, was dat er een echte kloof is tussen hen. Afstand, woede", zegt royaltywatcher Julie Montagu in de nieuwe documentaire ‘Charles and Harry: Father & Son Divided’. Eigenlijk wilde Charles meteen na het interview terugslaan met een gedetailleerd statement over de beweringen van Harry en Meghan, klinkt het bij royaltywatcher Katie Nicholl, maar na een nachtje slaap werd toch besloten om het bij een korte, algemene mededeling te houden.

Spice Girls

Dat heeft de gemoederen echter niet kunnen bedaren, blijkt uit de documentaire. “De schade is al geleden”, zegt Grant Harrold, de voormalige butler van Charles, William en Harry. “Dat maakt me droevig, want de relatie die ik gezien heb, was liefdevol, zorgzaam en plezant. Het kan nooit meer opnieuw zo worden.” Dat bevestigt ook royalty-auteur Tom Quinn. “Het lijdt geen twijfel dat de kloof tussen Harry en Charles aanzienlijk breder is geworden. Als ze niet oppassen, zal het moeilijk worden om die kloof in de toekomst nog te overbruggen. Ik zie niet echt in hoe ze dat moeten doen."

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Charles regelde in 1997 een ontmoeting tussen Harry en de Spice Girls. Volgens royaltywatchers een teken dat hij de opvoeding van zijn jongste zoon wel degelijk serieus nam. © photo_news

Eerder deze week haalde Harry in de podcast ‘Armchair Expert’ opnieuw uit naar zijn vader. “Wanneer het op opvoeding aankomt, heb ik een zekere vorm van lijden of pijn meegemaakt die mijn vader of mijn ouders ook hebben meegemaakt. Ik ga ervoor zorgen dat ik die cyclus kan doorbreken, zodat ik het zelf niet doorgeef.” Onzin, vindt biograaf Angela Levin, die Harry in 2017 persoonlijk interviewde. Zij beweert in de documentaire dat Charles wel degelijk zijn best gedaan heeft met de opvoeding van zijn zonen. “Prins Charles heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat Harry de Spice Girls kon ontmoeten. Voor iemand van 12 was dat ongelofelijk. En ze waren zo lief voor hem: ze knuffelden hem, poseerden voor foto’s. Nadien zei hij tegen zijn vader dat het een van de beste dagen van zijn leven was geweest. Charles lijkt misschien wat saai, maar hij probeerde echt om iets te doen dat Harry zou bevallen en hem een paar momenten van geluk zou schenken."

Kwade Amerikanen

In de podcast ‘Armchair Expert’ had Harry het niet alleen over zijn vader, maar ook over het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, die onder meer de vrijheid van meningsuiting en godsdienst waarborgt. “Ik heb zoveel dat ik zou willen zeggen over het eerste amendement zoals ik dat begrepen heb, maar dat is gekkenwerk", klonk het bij Harry, die nu in de Verenigde Staten woont. “Ik wil die kant niet opgaan, want het is een enorm onderwerp en één die ik niet begrijp omdat ik hier nog maar kort ben. Maar een lacune in de wet is overal te vinden en dat kun je uitbuiten.” Die uitspraken werden hem niet in dank afgenomen door de Amerikanen, die vinden dat Harry beter zijn mond kan houden over Amerikaanse zaken. Als het hem niet bevalt, moet hij maar terugkeren naar Groot-Brittannië, is de teneur van de berichten. Alleen lijkt hij ook daar voorlopig niet echt meer welkom. Niet alleen bij z'n familie, maar ook bij het grote publiek. Een recente enquête van YouGov geeft aan dat 44 procent van de 4.567 ondervraagde volwassenen vindt dat Harry en Meghan niet langer hertog en hertogin mogen zijn, de laatste koninklijke titel die ze nog in hun bezit hebben. Zo’n 20% vindt dat ze hun titel mogen behouden, maar hem niet mogen gebruiken en 17 % denkt dat ze die titels mogen behouden. De rest hield zich afzijdig in de kwestie.

