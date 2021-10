Klimaatexperten in de wolken met uitspraken prins William, William Shatner iets minder: "Hij snapt het niet”

‘Star Trek’-acteur William Shatner, beter bekend als ‘Captain Kirk’, trok woensdag de ruimte in met een toeristische vlucht van het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos. Zijn uitstapje kon echter rekenen op stevige kritiek van de Britse prins William: “Sommige van de grootste breinen in de wereld zouden moeten proberen om deze planeet te herstellen, in plaats van te proberen om de volgende plek te vinden om te gaan wonen”, klonk het op de Britse televisiezender BBC.

Shatner heeft de hertog van Cambridge nu van repliek gediend: “Hij is een vriendelijke, zachtaardige en goed opgeleide jongen, maar hij snapt het niet. Het gaat niet om: ‘Kijk eens naar mij, ik ben in de ruimte.’ Ik wil juist aantonen dat het heel makkelijk is om dingen naar het heelal te sturen. Het is een kleine stap in het bredere idee om vervuilende industrie in de ruimte te krijgen.”