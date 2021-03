Kleinzoon van de Queen ondervraagd na reis van 740 kilometer

RoyaltyIn het Schotse stadje St. Cyrus was er dit weekend lichte ophef. Enkele lokale inwoners hadden namelijk Peter Phillips (43), de kleinzoon van de Queen, in hun dorp gespot. Volgens sommige inwoners zou Peter in Schotland op reis zijn. Een reis waardoor het Britse koningshuis weer in the picture komt te staan.

Peter, de zoon van prinses Anne, zou 740 kilometer gereisd hebben voor een afspraakje met vrouwelijk gezelschap. Dit ondanks het verbod op niet-essentiële reizen. Peter woont momenteel in het Gatcombe Park Estate in Gloucestershire. Een huis dat de Queen in 1976 kocht voor haar dochter, prinses Anne.

Het waren enkele inwoners van het Schotse stadje St. Cyrus die de politie alarmeerden nadat ze Peter hadden gespot aan het huis van een vrouw, waar ook zijn Range Rover geparkeerd stond. De politie ging op onderzoek en constateerde dat hij de regels niet had verbroken. Hij was er namelijk op zakenreis. Peter zou bij de vrouw, een goede vriendin van zijn zus Zara, overnacht hebben.

Dat Peter verklaarde dat hij op zakenreis was, is volgens de Schotten geen geldige reden. Schotland houdt momenteel zijn grenzen dicht en wie toch binnenkomt moet in quarantaine voor tien dagen.

De Queen heeft het de afgelopen tijd niet makkelijk gehad. Vorig jaar was er het schandaal van prins Andrew, die zou betrokken zijn in de zaak-Epstein. Prins Andrew zou bevriend geweest zijn met de, intussen overleden, zedendelinquent Jeffrey Epstein. Nadat de vriendschap tussen de twee bekend geraakte, moest Andrew zijn koninklijke taken neerleggen. Andrew verklaarde nog in ‘BBC Newsnight’ dat hij geen seks zou hebben gehad met minderjarige vrouwen, maar dit werd door vele kijkers als ongeloofwaardig beschouwd.

Begin deze maand was er ook het interview van Harry en Meghan bij Oprah Winfrey. Daarin vertelden ze onder andere over het racisme binnen het Britse koningshuis. Zo zou er twijfel geweest over de huidskleur van Archie, het zoontje van Meghan en Harry. Ook zou Harry zeer teleurgesteld zijn in zijn familie. Hij verklaarde in het interview dat de band met zijn broer en vader niet meer zo goed zou zijn en dat hij zich in de steek gelaten voelde. Het interview zorgde voor heel wat ophef en werd uitvoerig besproken.

