Kleinkinderen en haar oude huis zijn haar toevluchtsoord: hoe Camilla’s vorige leven haar redding is als royal

Tijdens de jaren 1990 zat ze er tijdens de grootste crises van prins Charles’ eerste huwelijk en na de dood van prinses Diana haast letterlijk opgesloten voor de boze buitenwereld, maar toch blijft Ray Mill House in Wiltshire dé plek waar hertogin Camilla herbront en rust vindt. Dat gaf ze subtiel aan door de tuin daar uit te kiezen als locatie voor verjaardagsfoto’s in het blad Country Life. Om niet verstikt te worden aan het hof en zichzelf te kunnen blijven, een eigenschap waar veel Britten haar na 17 jaar huwelijk voor gaan waarderen zijn, keert Camilla graag en veel naar Ray Mill terug. Meestal zonder prins Charles, maar met haar zoon Tom Parker Bowles en dochter Laura Lopes en haar vijf kleinkinderen. De lange tuniekjurken die haar waarmerk als royal zijn geworden, vind je er niet in de kast: Camilla trekt van oudsher haar rubberlaarzen en comfortabele truien weer aan. Ter gelegenheid van haar verjaardag noemde ze zichzelf ‘een plattelandsvrouw’: “Ik heb mijn leven op het platteland gespendeerd en het zit in mijn hart en nieren.” En nu vaststaat dat ze tot koningin wordt gekroond, grijpt ze haar 75ste aan om het charmeoffensief door te trekken. In een zeldzaam interview met Vogue geeft ze een openhartig inkijkje in haar leven én haar verleden, waarin ze een van ’s werelds meest gehate vrouwen was.