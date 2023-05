Kleine George liet Charles eeuwenoude regel veranderen uit schrik dat hij gepest zou worden

ROYALTY Charles en Camilla dansen mee met Lionel Richie en lachen zich een breuk met Tom Cruise: dit was het kronings­con­cert

Na de plichtplegingen het welverdiende feestje: koning Charles (74) en koningin Camilla (75) werden in de bloemetjes gezet met een heus kroningsfeest. 20.000 uitzinnige fans haalden hun beste dansbenen boven voor het concert bij Windsor Castle. Onder meer Take That, Lionel Richie, Andrea Bocelli en Katy Perry traden op. De stress die Charles tijdens de kroning nog zichtbaar parten speelde, was verdwenen als sneeuw voor de zon.