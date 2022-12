Kisten van lood achter steen van 2.000 kilo: koninklij­ke grafkelder van de Oranjes geeft geheimen prijs

RoyaltyDe grafkelder van de Nederlandse koninklijke familie is klaar voor de toekomst. De crypte in de Nieuwe Kerk in Delft werd verbouwd en uitgebreid, nadat de oorspronkelijke ruimte overvol dreigde te worden. Al sinds 1584 is de grafkelder de laatste rustplaats van de leden van het Huis Oranje-Nassau. Maar al die tijd was het ook één van de meest mysterieuze plekken. Wie of wat ligt er in de drie kleine kistjes met opschrift ‘onbekend’? Waarom werd prins Friso als enige op een andere plaats begraven? En hoeveel geld gaat er allemaal mee gemoeid?