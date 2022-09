Kistdragers Queen Elizabeth II hadden na lange shift nog enorm belangrijke taak buiten oog van camera’s

De Britse komiek, schrijver en acteur Stephen Fry vond dat de dragers van de doodskist van Queen Elizabeth II wel een pint hadden verdiend. “Dragers, naar de pub, snelle mars. Dragers, til de pul op. Dragers, bier opdrinken. Jullie hebben het verdiend”, tweette Fry om 14.38 uur onze tijd. Maar hij bleek wat te snel met zijn tweet. 2,5 uur later, om 17.08 uur, stuurde hij bij: “Oeps, ik hoop dat ze mijn raad niet hebben opgevolgd. Eerst nog een laatste shift uitvoeren.”

Fry bedoelde dat de elitesoldaten de Queen samen met haar echtgenoot nog naar haar laatste rustplaats in het King George VI Memorial moesten brengen, waar ze werd bijgezet bij haar ouders en haar zus. Deze grafkelder in St George’s Chapel in Windsor Castle had koningin Elizabeth II in 1962 aangevraagd voor haar vader, koning George VI. Zeven jaar later, op 26 maart 1969, werd de grafkelder inderdaad de laatste rustplaats van George VI. En daarna in 2002 ook van zijn dochter, prinses Margaret, én van zijn echtgenote Queen Elizabeth, the Queen Mother, die zeven weken na haar dochter stierf. Prinses Margaret werd - uitzonderlijk voor een lid van de koninklijke familie - gecremeerd. Gisteren dan werden Queen Elizabeth II en haar vorig jaar overleden echtgenoot, prins Philip, eveneens bijgezet in de zijkapel King George VI Memorial.

Die taak was de laatste van een zware dag - die al voor 10.30 uur plaatselijke tijd begon - voor de tienkoppige afvaardiging van de Grenadier Guards die zich om de kist van minstens 225 kg moest bekommeren. Acht van hen hadden dan al de doodskist van Elizabeth II tien keer vlekkeloos opgetild, gedragen en weer neergezet tijdens de laatste tocht van de Queen van Westminster Hall naar St George’s Chapel in Windsor.

De eerste keer was toen ze de kist uit Westminster Hall, waar de Queen vier dagen opgebaard lag, wegdroegen en neerlegden op de ceremoniële affuit, die het stoffelijk overschot van de Elizabeth II naar Westminster Abbey zou voeren waar de staatsbegrafenis zou aanvatten. Van daar ging de processie na de dienst via The Mall en Constitution Hill naar Wellington Arch, met de kist weer op het 123-jarige onderstel van een kanon. De militairen plaatsten daar de kist in een lijkwagen, die ze naar Windsor reed.

Volledig scherm © via REUTERS

Het lastigste deel van het parcours voor de dragers was waarschijnlijk dat van de steile trappen van de meer dan 500 jaar oude St George’s Chapel. De acht kregen achteraan hulp van een negende militair van het eerste bataljon Grenadier Guards, de 19-jarige Fletcher Cox, afkomstig van het eiland Jersey. Hij moest vermijden dat de eiken kist op de helling zou wegschuiven. Vooraan leidde sergeant-majoor Dean Jones de dragers van de kist naar boven.

Het laatste beeld dat de wereld te zien kreeg van de Queen was het neerdalen van haar kist in de crypte onder St George’s Chapel, waar ze herenigd werd met prins Philip, haar echtgenoot die vorig jaar overleed en die daar zijn voorlopige rustplaats kreeg. De kisten van Elizabeth en Philip werden tijdens een besloten ceremonie ‘s avonds nog bijgezet in het King George VI Memorial, elf dagen na de dood van Elizabeth II op 96-jarige leeftijd in Balmoral in Schotland. Daarvoor werden opnieuw de Grenadier Guards opgetrommeld. De elitesoldaten waren ongeveer 12 uur in de weer, toen hun dienst laat in de avond eindigde.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Een negende militair hielp de kist mee de trappen van St George's Chapel in Windsor. © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News