Kist prins Philip wordt vervoerd in Land Rover die hij zelf aanpaste

De prins-gemaal werkte zelf het scenario voor zijn uitvaart uit. Volgens 'The Daily Mail' zou hij verschillende keren tegen de Queen gezegd hebben: "Plaats me gewoon achter in de Land Rover en rijd me naar Windsor.” De uitvaart vindt plaats in St. George's Chapel in Windsor Castle. Voorafgaand aan de dienst zal er in het hele Verenigd Koninkrijk een minuut stilte worden gehouden.