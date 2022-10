King Charles wil eeuwenoud moordmysterie van ‘de prinsjes in de toren’ oplossen: “Na 539 jaar zullen we eindelijk weten wat hen overkwam”

RoyaltyDe Britse koning Charles heeft zijn schouders onder het onderzoek naar een 539 jaar oude moordzaak gezet. Al eeuwen vraagt men zich af wie de twee jongetjes in de Tower of Londen waren, van wie er botten werden aangetroffen. Een DNA-onderzoek zal nu moeten uitwijzen of het wel degelijk om de verloren prinsjes gaat: Edward en Richard. Zij zouden zijn vermoord door hun bloedeigen oom, die de kroon voor zichzelf wilde, en niet bang was om zijn handen daarvoor vuil te maken.

De Queen weigerde om de jongetjes te laten opgraven voor een DNA-onderzoek, maar haar opvolger denkt daar anders over. Charles wil dat moordzaak graag opgelost zien, en gaf onderzoekers groen licht om alles - letterlijk - tot op het bot uit te pluizen.

Het begon allemaal met de mysterieuze verdwijning van twee jonge prinsen. De zonen van koning Edward IV: Edward V was twaalf jaar oud, en zijn jongere broer Richard was negen, toen ze schijnbaar in rook opgingen. Opmerkelijk, want Edward V was zeer kortstondig koning van Groot-Brittannië, van 9 april tot 25 juni 1483.

Verraden door hun oom

Probleem was dat hun oom, Richard de hertog van Gloucester, de kroon voor zichzelf wilde. Hij beweerde dus dat de kinderen van zijn broer bastaards waren, en liet hen opsluiten in de Tower of Londen, de vaste stek voor landverraders. Dat onder groot protest van hun moeder, Elizabeth Woodville, die heel goed wist dat al haar kinderen wel degelijk het kroost van haar echtgenoot waren.

Maar de hertog had zijn huiswerk gedaan. Hij vond een zekere Eleanor Butler, die beweerde dat de overleden koning eerst aan háár had beloofd om met haar te trouwen. Die twijfelachtige belofte werd alsnog bindend verklaard, waardoor al zijn andere huwelijken automatisch onwettig werden. Evenzeer dat met Elizabeth, die levenslang aan zijn zijde had gestaan, en haar zoons - de enige twee overlevende jongens uit tien kinderen die ze baarde - nu achter de tralies zag verdwijnen. Richard haalde daarmee zijn slag thuis, en kwam bekend te staan als koning Richard III.

De twee jongens werden in de kille Tower bewaard, waar ze saaie, lange dagen moesten doorkomen met enkel elkaars gezelschap om de tijd te doden. Er zijn vandaag honderden schilderijen te vinden van de jonge prinsjes, allemaal van hun vermeende verblijf in de toren. Dat is namelijk de laatste plaats waar ze levend zijn gezien. De laatste keer dat ze werden gespot was in de zomer van 1483, toen ze samen buiten mochten spelen in de tuin van de Tower of Londen. Daarna verdwenen ze voorgoed.

Shakespeare

Hoewel de geschiedenisboeken niet kunnen verklaren wat er met de prinsjes is gebeurd, is het de algemene consensus dat ze vermoord zijn door hun oom. Dat idee heerste ook onder het volk, zo blijkt uit een toneelstuk genaamd ‘Richard III’, van niemand minder dan William Shakespeare, die de koning neerzette als een moordlustige gek. Ook de gerespecteerde historici Polydore Vergil en Sir Thomas More schrijven de moord toe aan de ambities van Richard III. Hij had volgens hen het meeste motief, en ook de beste toegang tot de jongens. Volgens geruchten zouden de prinsjes door Richard zelf, of enkele van zijn handlangers, zijn verstikt met kussens, terwijl ze sliepen.

Ontsnapt?

Hoewel de kans groot is dat de prinsen daadwerkelijk vermoord zijn, deden er verschillende geruchten de ronde. Volgens sommigen zouden ze zijn ontsnapt. Edward V zou echter al tuberculose hebben gehad voor hij in de Tower werd opgesloten, dus enkel zijn jongere broer Richard zou het overleefd hebben. Opvallend: maar liefst drie mannen gaven zich enkele jaren later uit als Richard, in de hoop zo de troon te kunnen claimen. Maar dat is vreemd, gezien mannen die aasden op de troon zich beter zouden voordoen als troonopvolger Edward. Het lijkt er dus op dat het als “algemene waarheid” werd gezien onder het Britse volk dat Edward dood was, en alleen Richard wist te ontsnappen.

Volgens andere verhalen zouden ze het dan weer wél allebei overleefd hebben, om zich vervolgens voor te doen als simpele bouwvakkers, die niets te maken hadden met het koningshuis. Philippa Langley, historicus en leider van het Missing Princes Project, gelooft dat er aanwijzingen zijn dat hun moeder, Elizabeth, een deal sloot met Richard III. Een deal die het mogelijk maakte voor prins Edward om een nieuwe identiteit aan te nemen onder de naam John Evans. Opvallend is dat er ook een graf voor John Evans in de lokale kerk van Coldridge is gebouwd. Het gezicht van zijn standbeeld staart rechtstreeks naar het glasraam waarop de jonge Edward V is afgebeeld. Geen toeval, zo meent Langley. “Hij was één en dezelfde persoon, hij heeft het overleefd door een gewone burger te worden. In het glasraam voor Edward V was zelfs een hert verwerkt. John Evans was opzichter van het hertenpark in de buurt. Het zijn allemaal verwijzingen naar hem."

Waarschijnlijker is echter dat hun lichamen begraven werden onder de trap van de Tower of Londen, waar verschillende lichamen - waaronder die van twee jonge kinderen - werden opgegraven in 1600. Ook in Windsor Castle werden de lichamen van twee jongetjes teruggevonden in 1700, die ook van de prinsjes zouden kunnen zijn.

In totaal zijn er zo’n zes lichamen, drie sets van twee, die de verdwenen prinsjes zouden kunnen toebehoren. Tracy Borman, manager van Historic Royal Palaces (de organisatie die de paleizen van het koningshuis beheert) meent dat Charles de zaak wil oplossen. “Hij is bereid de koninklijke crypten, waar de lichamen zijn geborgen, weer open te maken. Door middel van DNA-onderzoek zouden we dan kunnen achterhalen welke lichamen van Edward en Richard zijn. Zo weten we voor eens en voor altijd wat er met hen gebeurd is.”

Hun vermeende moordenaar heeft alvast van karma geproefd. Nog geen twee jaar na hun verdwijning, in 1485, kwam Richard III om het leven tijdens De Slag bij Bosworth. De laatste en beslissende slag van de zogenaamde War of the Roses. Uit die laatste slag werd het huis Tudor geboren. Henry VII nam het op tegen Richard III en won. Hij greep de macht en startte vervolgens de bekende Tudor-dynastie op, waarvan zijn zoon, Henry VIII, de bekendste monarch werd.

Richard III werd zonder veel poespas begraven in de buurt van Leicester, en werd verrassend genoeg pas in 2012 teruggevonden, onder een parkeergarage.

