King Charles III: een leven in beeld

RoyaltyDaarvoor moet je dan je 75ste levensjaar hebben aangesneden. Om na een leven in de marge opeens wereldwijd het middelpunt van de aandacht te zijn. Als langstzittende kroonprins uit de Britse geschiedenis stond hij altijd in de schaduw van zijn onwankelbare moeder de Queen. Maar tijdens zijn kroningsceremonie zullen alle ogen gericht zijn op koning Charles III . Het is iets wat hem nooit eerder ten volle is overkomen.

Deze fotospecial is gewijd aan een man wiens gemoed constant balanceert tussen vreugde en tragiek. We staan stil bij de mijlpalen in het leven van Charles. Dit is in woord en vooral beeld ‘the making of’ van koning Charles III. Lang in de wachtkamer gezeten, zowel in de liefde als in zijn levenswerk. Maar in zijn 75ste levensjaar is het wachten voorbij. Hij is koning. En zijn grote liefde koningin.

Van de wieg naar de wachtkamer

1948

Charles Philip Arthur George wordt op 14 november geboren als het oudste van vier kinderen van de latere koningin Elizabeth II en prins Philip. Zijn allereerste officiële foto is alleszeggend. Hij is letterlijk in de wieg gelegd om ooit koning te worden. Met een sterke moeder die over hem waakt, kan hij zich voorbereiden op die levenstaak. Daarvoor krijgt hij ruim 70 jaar de tijd — het langst van alle troonopvolgers uit de Britse geschiedenis.

Volledig scherm © AFP

1965

Charles (16) viert de 39ste verjaardag van zijn moeder Elizabeth op 21 april. Het gezin is uitgebreid met twee zonen: Andrew (5) en Edward (1).

Quote “Ik ben in deze specifieke functie geboren. Ik ben vastbeslo­ten om er het beste van te maken en te doen wat ik kan om te helpen. En ik hoop dat ik de dingen een beetje beter achterlaat dan dat ik ze aantrof” Charles

Prins van Wales, maar nooit echt van Diana

1969

Koningin Elizabeth zet op 1 juli een kroon op het hoofd van de 20-jarige Charles, om hem in te huldigen als prins van Wales. Die titel is al ruim 700 jaar voorbehouden aan de troonopvolger. De kroon is speciaal ontworpen voor deze ceremonie. Hij is afgewerkt met bovenaan een vergulde bol, gemaakt van... een pingpongbal. In de aanloop naar de grote dag leert Charles Welsh en krijgt hij geschiedenisles over het land dat samen met Engeland, Noord-Ierland en Schotland het Verenigd Koninkrijk vormt. De titel is niet erfelijk en moet door de regerende monarch worden toegekend. Nadat Charles zelf koning wordt, stelt hij direct kersvers kroonprins William aan.

Volledig scherm © Getty Images

Quote Ik vind het een zeer indrukwek­ken­de ceremonie. Ik weet dat sommige mensen het nogal anachronis­tisch zullen vinden en niet op zijn plaats in deze wereld, wat misschien wat cynisch is Charles

1981

Charles (32) trouwt op 29 juli met Diana Spencer (20). Het sprookjeshuwelijk wordt gevolgd door 750 miljoen kijkers in meer dan 70 landen. De bruid wordt de prinses van Wales en een van de beroemdste vrouwen ter wereld. Wanneer hen bij hun verloving vijf maanden voordien wordt gevraagd of ze verliefd zijn, antwoordt Diana schaapachtig: “Natuurlijk!” Charles reageert weinig overtuigend: “Wat verliefd-zijn ook betekent!” Een onhandige uitspraak die Diana traumatiseert, zal ze later verklaren. En de voorbode van een “unhappy end” van hun huwelijk.

Volledig scherm © AP

Quote Diana: “Of we verliefd zijn? Natuurlijk!”

Charles: “Wat ver­liefd-zijn ook betekent”

Nog altijd wachten, maar niet meer op Camilla

1997

Charles loopt met zijn zonen William (15) en Harry (bijna 13) achter de kist van Diana, op weg naar haar begrafenis op 6 september in Westminster Abbey in Londen. Zij is bij een verkeersongeluk in Parijs om het leven gekomen. Volgens biograaf Penny Junor is de eerste reactie van Charles: “Ze gaan mij hier de schuld voor geven, niet? We gaan een reactie zien als nooit tevoren. En het kan de monarchie vernietigen.” Diana’s dood op 36-jarige leeftijd veroorzaakt inderdaad een golf van rouw en verdriet, op de rand van massahysterie. Charles’ populariteit en die van de monarchie bereiken het dieptepunt. Velen geven hem effectief de schuld dat het sprookjeshuwelijk — letterlijk — in een tragedie is geëindigd.

Volledig scherm © Getty Images

Quote “Ze gaan me hier de schuld voor geven, niet?” Charles na de dood van Diana

2016

Het verleden, heden en de toekomst van de Britse monarchie, vier generaties monarchen: koningin Elizabeth II (90), kroonprins Charles (67), prins William (33) en prins George (2). In zijn laatste jaren als troonopvolger verkondigt Charles zijn plannen voor een kleiner en zuiniger koningshuis, waarbij alleen de meest prominente figuren in de lijn van de troonopvolging meetellen. Geen betere illustratie dan deze foto.

Quote Uwe Majesteit, een diamanten jubileum is een unieke en speciale gebeurte­nis. Sommigen onder ons hebben al het geluk om drie jubilea met U te hebben gevierd. Ik heb de medailles als bewijs. Charles eert zijn moeder, The Queen

Van alle markten thuis

2012-2022

In zijn lange carrière als prins van Wales schudde hij ontelbare handen, knipte hij kilometers lintjes door en bezocht hij onwijs veel landen. Steeds kweet Charles zich met veel enthousiasme en bravoure van zijn taak. A man for all seasons, of hij nu een rol speeldeals tv-weerman, Maori-krijger, of koalaverzorger.

2018

Toen was geluk nog heel gewoon. Voor zijn 70ste verjaardag poseert grootvader Charles met “my darling wife” Camilla, zijn twee zonen en schoondochters en zijn kleinkinderen via William. George (5), die ook ooit koning wordt, zit op zijn schoot. De 6 maanden oude Louis grijpt hem bij de neus. En Charlotte (3) zit flink naast Camilla. Maar als Charles denkt alles te hebben wat hij wil, slaat het noodlot toe. Harry en Meghan scheuren zich af van het koningshuis en vluchten naar Californië. Inzet: zijn kleinkinderen Archie, die zijn vierde verjaardag op de dag van de kroning, en Lilibet (volgende maand 2) ziet hij alleen nog op foto’s, zoals deze kerstkaart uit 2021.

Volledig scherm © AFP

