Kinderfiets van Diana wordt geveild voor enorme som geld

RoyaltyPrinses Diana’s kinderfiets, waarmee ze in de jaren ‘70 op het landgoed van haar familie reed, wordt binnenkort geveild. De knalrode Tracker-fiets is een kopie van de beroemde Raleigh Chopper - een van de meest populaire stukken speelgoed in die jaren.

Volgens de veilingsite was de fiets ooit eigendom van Maudie Pendrey, een huishoudster. Pendrey kocht het stuk speelgoed voor 20 pond (23 euro) toen Earl John Spencer (Diana’s vader) en gravin Raine Spencer (Diana’s stiefmoeder) het op een veiling aanboden. Toen Pendrey stierf, werd de fiets tentoongesteld in het House On The Hill Toy Museum in Essex.

De kinderfiets, gemaakt door Trust Manufacturing Co, wordt volgende week aangeboden door East Bristol Auctions. Naar verwachting zal er tussen de twintig- en dertigduizend pond (23.000 en 35.000 euro) geboden worden voor het unieke exemplaar. “Het is een heel belangrijk stuk memorabilia”, aldus speelgoedspecialist Lucy McCourt. “Diana was de ‘volksprinses’, en dit is een kans om een ​​persoonlijk stukje van haar geschiedenis te bezitten. Dit is verre van gewoon een doorsnee kinderfiets.” Er wordt gezegd dat de Tracker in uitstekende staat verkeert, hoewel er wel wat tekenen van spelen zijn. “Je kunt je bijna voorstellen dat de jonge Diana op dit landgoed uit haar kindertijd rondrijdt,” voegde Lucy nog toe.

Het is niet het eerste stuk van Diana dat voor een hoog bedrag wordt geveild. In mei werd een blauwe fiets, die door Diana werd gebruikt terwijl ze in Londen woonde, verkocht voor 52.000 euro, en in juni werd haar Ford Escort verkocht voor 64.000 euro. De rode kinderfiets gaat op 24 juli onder de hamer.

