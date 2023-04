Kinderen van Camilla zorgen voor frustratie in Buckingham Palace: “Camilla wil zich nog eens laten gelden”

RoyaltyHet is verscheidene Britse royaltywatchers opgevallen: Tom Parker Bowles (48) en Laura Lopes (45), de kinderen van koningin-gemalin Camilla Parker Bowles (75), duiken de laatste tijd wel héél vaak op in de paleizen in Londen. Niet alleen in Clarence House, waar Camilla met koning Charles III (74) woont, maar ook in Kensington Palace en Buckingham Palace zelf. Tot grote frustratie van sommige royals. Wat is er aan de hand? “William vindt dat Camilla’s kinderen wel héél veel privileges krijgen.”

“Dat Tom en Laura eens bij hun moeder langsgaan in Clarence House is maar normaal”, aldus Britse kranten. “Maar wat hebben ze in die andere paleizen te zoeken?” Het antwoord lijkt simpel én opvallend: “Mogelijk waren ze er de vrijstaande appartementen aan het bekijken. Kensington Palace is deels ingericht als ­appartementsgebouw voor leden van de koninklijke familie. In het verleden woonde prinses ­Diana daar en ook kroonprins William (40) en Kate Middleton (41) hebben er een tijd geleefd. In Buckingham Palace zijn ­eveneens een paar appartementen beschikbaar. Zelfs de kamers waar Queen Elizabeth woonde staan nu leeg. Want Charles en Camilla zijn nog altijd niet verhuisd. Zij willen Clarence House liever niet verlaten.”

Het idee dat de kinderen van Camilla de kans zouden krijgen om in één van de paleizen te wonen, vervult kroonprins ­William met afgrijzen. “Hij liet al weten dat hij het ­absurd zou vinden mocht Tom of Laura bijvoorbeeld in Buckingham Palace intrekken. De ­koning zélf woont nog niet eens in de officiële residentie van de Britse royals. En dan zou een kind van Camilla dat wél doen? Dan lijkt het of ze het paleis overnemen!”

Dat er in Kensington Palace een appartement beschikbaar zou worden gesteld, vindt William ook een brug te ver. “Hij is van oordeel dat Camilla haar kinderen wel héél veel privileges geeft. Hij heeft daarom nog eens benadrukt dat de paleizen enkel beschikbaar mogen zijn voor leden van de koninklijke familie. De Windsors, dus. Camilla’s kinderen zijn dat in zijn ogen niet echt. Ook al behoort Tom tot zijn ­intieme vriendenkring. Tom en Laura zijn welkom op het paleis. Om hun moeder te bezoeken en voor familiefeestjes. Maar niet om er te wonen.”

Daar lijkt Camilla dus anders over te denken. Zij krijgt na Charles z’n kroning officieel de titel van koningin. En ze lijkt zich te willen laten gelden. “Camilla ziet haar kinderen wél als volwaardige royals”, meent het weekblad Life & Style. “Als een deel van het gezin dat ze met Charles vormt. Voor haar staan ze op dezelfde hoogte als William en Harry (38).”

Dat zou ook moeten blijken bij de kroning op 6 mei. Tom, Laura en hun partners krijgen dan ereplaatsen. En wie weet mogen ze zelfs mee op het balkon. “In die zin zouden ze zelfs meer in beeld kunnen komen dan Harry en zijn vrouw Meghan (41). Als die al komen, krijgen ze maar een tweederangsrol. Harry zou als koningszoon bij wijze van spreken in de schaduw staan van de kinderen van de tweede vrouw van de koning. En dat vindt zelfs William, die stevig overhoopligt met zijn broer, een stap te ver.”

William zou dan ook al een paar keer woorden gehad hebben met zijn stiefmoeder. Camilla trekt zich echter niet veel van Williams kritiek aan. Ze zou zelfs nog verder willen gaan. “Camilla informeerde al bij ­paleismedewerkers of het ­mogelijk zou zijn dat haar ­kinderen een adellijke titel ­krijgen. Nu hebben ze die niet. Maar als kinderen van de ­koningin zou dat maar gepast zijn, vindt Camilla.” Ze liet zelfs een lijst opmaken met alle beschikbare adellijke titels van het moment.

Camilla zou haar zoon en dochter graag op z’n minst de titel van burggraaf en burggravin willen toespelen. Maar je raadt het al: ook dat ziet William ­totaal niet zitten. In zijn ogen worden zulke titels niet zomaar uitgereikt, en daar heeft hij ­uiteraard gelijk in. Je moet die ­erven of verdienen. Simpelweg zoon en dochter van de pas ­benoemde koningin zijn is voor William niet voldoende om in de adelstand te worden verheven.

De beslissing in deze zaken zal bij koning Charles liggen. Hij ­alleen zal bepalen welke rol zijn stiefkinderen spelen aan het hof. En of ze überhaupt een rol kúnnen spelen. Ook of ze in een ­paleis kunnen wonen, hangt volledig van hem af. Maar Charles lijkt die zaken voor zich uit te schuiven. “Zweten en zwijgen, dat is wat hij nu vooral doet”, weet Life & Style. “Charles wil geen herrie tussen Camilla en William. Hij gaat zijn zeurende echtgenote en furieuze zoon liever uit de weg.”

“De storm rond Harry en Meghan is gaan liggen. Daar wil Charles nu even van bekomen. Nog meer familiedrama kan hij ­missen. En dus probeert hij van onderwerp te veranderen wanneer Camilla of William het over die zaken heeft. Charles wil nu in alle rust kunnen toeleven naar zijn kroning. Zijn moment de gloire. Hij wil dat niet laten verpesten door geruzie. Daar heeft hij nu echt wel genoeg van.”

