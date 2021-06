Kinderboek Meghan Markle is een flop, maar het brengt haar wel veel geld op

Vernietigende reviews

Het boek wordt dan ook de grond in geboord door critici van zowel Britse als Amerikaanse kranten. “Het verhaal lijkt meer op een zelfhulphandleiding voor ouders in plaats van op entertainment voor kleine kinderen”, vindt recensente Alex O’Connell van The Times. “Het mist de cruciale ingrediënten voor een succesvol boek voor deze leeftijdsgroep: een goed verhaal en een basisritme. Er is zo weinig actie dat je jezelf afvraagt of het schrijven gedelegeerd werd aan een meubel.” Ook The Telegraph is niet enthousiast en geeft ‘The Bench’ slechts één van de vijf sterren. “Het eerste kinderboek van de hertogin is een en al saaie opvoedingswijsheid en bevat geen verhaal. Het is moeilijk voor te stellen dat een kind dit leuk vindt. Ik vraag me af hoe een uitgeverij het gepast vond om zoiets te publiceren.” Vanwege de slechte verkoop zag Markle zich genoodzaakt om 2000 exemplaren van het verhaal te doneren.