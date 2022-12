KIJK. Zweedse royals delen opmerkelijke kerstvideo van prinses Victoria en gezin

ROYALTY Dochter prins Laurent studeert in Nederland (zoals dochter prinses Delphine)

Prinses Louise (18), dochter van prins Laurent (59), woont en studeert tegenwoordig in Nederland. De Franstalige kranten van Sudpresse hebben ontdekt dat zij sinds dit academiejaar Liberal Arts and Sciences volgt aan de universiteit van Maastricht. In die opleiding leren studenten complexe kwesties te begrijpen en te zoeken naar creatieve oplossingen.

