KIJK. Wat doet prins William nu? Alleen omdat Kate even te lang met de Jordaanse prinses wil praten

royalty EXCLUSIEF. Het fortuin van de Sak­sen-Co­burgs (3): waarom Delphine veel geld liet liggen en Astrid kan overleven zonder dotatie?

Hoe rijk zijn onze royals? In het geval van prinses Astrid (60) rijk genoeg zodat ze gerust haar dotatie van 382.000 euro per jaar kan missen. Maar zeg dat niet te luid, of prins Laurent (59) wordt kwaad. En prinses Delphine (55) deed een financieel slechte zaak door het vaderschap van koning Albert af te dwingen. In deze unieke reeks maakt onze royalty-expert Wim Dehandschutter de rekening van de Saksen-Coburgs.