KIJK. Verlegen Marius verstopt zich en durft geen bloemen te geven aan prinses Astrid

Royalty Elisabeth beste huwelijks­kan­di­da­te na Amalia, volgens toonaange­vend blad: “Charisma en naturel in overvloed”

Ze komt uit een voorstaande familie, heeft geld en uitstraling en is in zoverre bekend nog vrijgezel. Kroonprinses Elisabeth (21) is - na haar Nederlandse collega Amalia (19) - de interessantste huwelijkskandidate in internationale adellijke kringen. Dat oordeelt toch het respectabel Franse societytijdschrift ‘Point de Vue’. “Als troonopvolgster staat ze voor traditie, als jongedame is ze eigentijds en naturel.”