KIJK. Slikt koning Willem-Alexander nu sleuteltje van hangslot door?

Royalty “Charles komt belofte aan de Queen dan toch na: niet Charlotte, maar Edward krijgt titel”

In november raakte bekend dat koning Charles van plan was om de titel van hertog of hertogin van Edinburgh toe te kennen aan zijn kleindochter Charlotte (7) in plaats van aan zijn broer Edward (58). Een heuse klap in het gezicht van die tweede, daar de Queen die titel aan hem had beloofd. Al lijkt Charles nu wel op zijn stappen terug te komen. Althans, dat meldt een insider aan de ‘Daily Mail’.

23 januari