KIJK. Prinses Elisabeth geeft eerste interview in vier jaar: “Die druk van de media? Daar praat ik over met mijn ouders”

RoyaltyKroonprinses Elisabeth (21) heeft in Egypte haar allereerste officiële werkreis afgesloten met haar eerste volwaardig interview. Ze bracht daarin hulde aan haar voorouder en naamgenote koningin Elisabeth, een Egypte-liefhebber. En aan haar moeder koningin Mathilde (50). “Door mijn buitenlandse studies kunnen we te weinig tijd samen doorbrengen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nadat ze eerst nog een archeologische site bezocht met koningin Mathilde en daar via een trap zeven meter afdaalde in een grafkelder, richt prinses Elisabeth zich tot de pers. Eerst tot de tv-zenders, op haar eentje, daarna tot de geschreven pers, aan de zijde van koningin Mathilde. Die neemt als eerste het woord.

Mathilde vertelt dat ze een jaar geleden haar dochter Egypte voorstelde als reisbestemming, 100 jaar nadat dier betovergrootmoeder en naamgenote koningin Elisabeth er was geweest voor de opening van het graf van Toetanchamon. “Jij was onmiddellijk zeer enthousiast”, zegt ze tegen haar oudste. “We moesten alleen het geschikte moment vinden, want het stond buiten kijf dat je geen lessen mocht missen. En deze week kwam uit omdat jij schoolvakantie had.”

Bekijk hieronder het volledige interview met kroonprinses Elisabeth in Egypte

Mathilde noemt het “een bijzonder moment” om deze reis te maken met Elisabeth, tweedejaarsstudente politiek en geschiedenis in het Britse Oxford. “We zien elkaar nog maar zelden.” Elisabeth knikt bevestigend. “Ik studeer in het buitenland, dus we kunnen niet veel tijd samen doorbrengen.” Waarna ze de loftrompet steekt over haar mama: “Ze is energiek en dynamisch. Ze heeft de passie om naar mensen te luisteren en hun werk in de verf te zetten. Ik kan veel van haar leren. Ik ben zeer blij hier samen met haar te zijn.”

In de voorbereiding werden jullie gebrieft door specialisten. Lazen jullie ook boeken of keken jullie naar de Egyptische Netflix?

Elisabeth: “Ik heb veel romans gelezen. En boeken over de geschiedenis, cultuur en politiek van Egypte.”

Mathilde: “We zijn ook samen naar een tentoonstelling over hiërogliefen in Londen geweest. En je nam deel aan enkele briefings van professoren, soms via Zoom, omdat je in Oxford zat. We hebben ons grondig voorbereid, waardoor we nog meer konden genieten van de bezoeken hier.”

Elisabeth: “Alles wat je leest, komt hier tot leven. Je ziet het in het echt. Dat is nog helemaal anders.”

Volledig scherm Kroonprinses Elisabeth © Photo News

U bent vernoemd naar koningin Elisabeth, die centraal stond tijdens deze werkreis door haar voorliefde voor Egypte. Wat heeft u met haar?

“Ik vind haar een inspirerende figuur. Ze was enerzijds creatief - ze hield van muziek - en anderzijds avontuurlijk. De combinatie van die twee is bijzonder.”

Zo beschreven, lijkt u op haar. U speelt piano en schildert, maar u houdt ook van diepzeeduiken.

“Misschien lijk ik inderdaad op haar.”

Mathilde: “Avontuur vind je ook leuk, hé!”

Elisabeth: “Een beetje, ja.”

Bekijk hieronder het volledige interview met Koningin Mathilde in Egypte

U wordt ooit koningin. Als u niet deze lotsbestemming had, wat zou u dan willen worden?

“Ik studeer nu onder meer geschiedenis. Egyptologie behoort niet tot mijn lessenpakket in Oxford, dus ik ben blij dat ik tijdens deze reis veel heb bijgeleerd. Geschiedenis is een onderwerp dat me passioneert. Omdat je het verleden moet kennen om de toekomst te begrijpen.”

Ook de geschiedenis van België?

“Zeker! Die bestudeer ik ook in Oxford.”

Mathilde: “Daar zit een van de grootste specialisten over België.”

Hoe is de perceptie in Engeland over België?

Elisabeth: (ontwijkt de vraag) “De egyptologie is een van de domeinen waarin België sterk staat in de academische wereld.”

Volledig scherm Kroonprinses Elisabeth © Photo News

Uw moeder deed als jonge vrouw vrijwilligerswerk, onder meer in de sloppenwijken in Caïro. Wilt u dat voorbeeld volgen?

“Ik doe al mijn leven lang vrijwilligerswerk. Het was zelfs onderdeel van mijn middelbare studies in Wales: we moesten ons inzetten voor de inwoners van het dorp. Ik gaf onder meer zwemles aan kleine kinderen. Ik ben van plan vrijwilligerswerk te blijven doen, in België en daarbuiten. Het is belangrijk de levens van mensen te zien in een andere situatie dan de onze.”

U werd de voorbije drie dagen non-stop gevolgd door 21 journalisten, fotografen en cameramensen. Die media-aandacht staat u de rest van het leven te wachten.

“Ik heb het natuurlijk al een beetje gevoeld in Kenia (waar ze op haar zeventiende een Unicef-missie van Mathilde volgde, red.). Het is dus niet de allereerste keer. Het is altijd wat meer, en zo zal ik eraan wennen.”

Bereiden uw ouders u voor, bijvoorbeeld op die mediadruk?

“We praten erover.”

Mathilde: “De voorbereiding gaat stap voor stap.”

Volledig scherm Zo moeder, zo dochter: prinses Elisabeth en haar moeder, koningin Mathilde © Photo News

KIJK. Onze reporter Eva Peeters in Egypte: “Elisabeth kan wel met aandacht om”

Volledig scherm Kroonprinses Elisabeth praat over werkbezoek aan Egypte / Koningin Mathilde in Egypte © VTM Nieuws / VTM Nieuws

LEES OOK