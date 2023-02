KIJK. Prins Laurent stapt op trage en bizarre manier uit wagen

ROYALTY De ‘oudere’ vrouw die prins Harry ontmaagd zou hebben klapt uit de biecht: “Ik heb het 21 jaar lang geheim gehouden”

Het is ongetwijfeld één van de meest besproken passages in de biografie van prins Harry (39): het moment waarop hij beschrijft hoe hij zijn maagdelijkheid verloor. Hij was zeventien jaar toen hij voor het eerst de liefde bedreef, in een veld achter een pub. Al verklapt de hertog van Sussex niet met wie. Nu doet de “oudere vrouw”, zoals Harry haar omschreef, voor het eerst haar verhaal. “De seks was passioneel en spannend omdat we wisten dat het eigenlijk niet mocht.”