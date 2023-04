KIJK. Peuter ‘steelt’ handtas van Kate Middleton tijdens bezoek aan Wales

Royalty Prins Laurent absoluut niet blij met docureeks over zijn leven: “Ze willen me afschilde­ren als een triest persoon”

Prins Laurent (59) vindt dat hij stereotiep voorgesteld wordt in de Canvas-docureeks over zijn leven. “Ze hebben besloten dat ik de prins ben die graag vrouwen en wagens ziet”, zegt hij in een interview met Humo, waarin hij uitgebreider reageert op het tv-programma. Mooie woorden heeft hij wel voor zijn gezin, en met name zijn echtgenote Claire (49).