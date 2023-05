KIJK. Ook koningin Mathilde is van de partij tijdens de 20 km door Brussel

Royalty “Koning Charles en Camilla hadden na de kroning ruzie over prins Harry”

Hangt er wrevel in de lucht tussen koning Charles (74) en koningin Camilla (75)? In de Britse pers duiken berichten op over een ruzie die na de kroning van de vorst is ontstaan. Zo zou Camilla kwaad zijn over de beslissing om prins Harry uit te nodigen, terwijl Charles het beu zou zijn dat zijn vrouw daarover blijft klagen.