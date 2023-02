KIJK. Liefdevolle begroeting in het openbaar tussen koning Albert en prinses Delphine

Royalty “Ze gaat zwaar gebukt onder de hele situatie”: plant prinses Eugenie haar eigen ‘Megxit’?

Het is al van 2019 geleden dat prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle besloten om het Verenigd Koninkrijk te verlaten en richting de VS te trekken. Maar als we insiders van het paleis mogen geloven, staat het Britse koningshuis op het punt alweer een prinses te verliezen aan de US of A. Prinses Eugenie (32), het favoriete nichtje van Harry, zou een nieuw leven willen beginnen aan de overkant van het water. Niet alleen door de fratsen van haar vader, schandaalprins Andrew, maar ook omdat haar rol binnen ‘The Firm’ uitzichtloos is. “Ze zullen haar niet zo hard missen.”