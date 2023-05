KIJK. Koningin Mathilde raakt ritme even kwijt tijdens Vietnamese dans

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vier uur zat Mathilde in de wagen om door te reizen van de hoofdstad Hanoi naar de bergachtige provincie Lào Cai. Op de tweede dag van haar Unicef-missie in Vietnam ontmoette ze eerst de voorzitter van het volkscomité van de provincie. Ze legde hem uit dat het pas haar tweede keer in Vietnam was - ze maakte in 2012 een handelsmissie naar het land met koning Filip. Maar toen bezocht ze alleen Hanoi en Ho Chi Minh-stad, het vroegere Saigon.

Bij haar eerste bezoek aan Lào Cai werd Mathilde met veel toeters en bellen ontvangen. Het is te zeggen: met veel muziek en dans. Ze bezocht twee schooltjes en twee keer trakteerden de kinderen haar op een choreografie. In de tweede school nam een meisje de koningin bij de hand om haar een Vietnamese dans aan te leren. De oefening duurde zo’n tien minuten, langer dan gepland. Maar Mathilde liet het begaan. Ze danste enthousiast mee, ook al raakte ze zo nu en dan het ritme kwijt.

Ongelijke toegang

Ondanks de luchtigheid van de dans was er een ernstig aspect aan de activiteit. In Vietnam blijft een ongelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs bestaan, aldus Unicef. Een aanzienlijk deel van die kinderen gaat niet naar school door armoede en vroegtijdige huwelijken.

Het probleem is het grootst bij de etnische minderheden. “Kinderen uit die groepen - in Lào Cai zijn dat de Hmong - krijgen in het gewone onderwijs vaak geen les in hun eigen taal. En daardoor haken ze af”, legt Unicef-woordvoerder Philippe Henon uit.

Unicef heeft in het schooltje dat het bezoek kreeg van Mathilde, een initiatief gelanceerd zodat ze toch in hun moedertaal les krijgen. Het is een proefproject, dat in andere Aziatische landen met belangstelling wordt gevolgd.

Traditionele instrumenten

Mathilde volgde ook een workshop waarin ouders de kinderen leren traditionele instrumenten te maken. “Dat maakt deel uit van het instandhouden van tradities, wat je in het andere onderwijs niet gaat terugvinden. Hier leren ze hun tradities via boeken, dans en muziek en vergroot de kans dat ze onderwijs volgen.”

De koningin was dinsdag aangekomen in Vietnam voor een driedaagse werkreis. Ze onderneemt die in haar rol van erevoorzitter van Unicef België.

