KIJK. Filip zoals je hem nog nooit hebt gezien: koning leert skateboarden tijdens staatsbezoek in Zuid-Afrika

Royalty “Zelfverze­kerd en in perfect Nederlands, chapeau”: onze royaltywat­cher lovend over eerste interview prinses Elisabeth

“Chapeau voor een 21-jarige.” Kroonprinses Elisabeth heeft in Egypte haar eerste officiële werkreis afgesloten met haar allereerste volwaardige interview. Onze royaltywatcher in Caïro analyseerde het gesprek en was onder de indruk van de jonge prinses. “Nochtans was ze best gespannen.” Wat deed ze goed en hoe bereidde ze zich voor?