KIJK. Dany Verstraeten kiest weer uit strafste 'Telefacts'-docu's: het moment waarop Vlaanderen Delphine ontdekte

HLN Originals“Belgium is boring!” Voor de HLN-original ‘De keuze van Dany’ keren we terug naar het Londen van 1999. De 31-jarige Delphine Boël probeert vanuit haar statige burgerwoning aan Portobello Road een carrière uit te bouwen als kunstenares. Een week voordien had de jonge journalist Mario Danneels in een boek het bestaan van een buitenechtelijke dochter van Koning Albert aan het licht gebracht. Het begin van de perfecte mediastorm die de huidige Prinses van België en haar klokkenluider voorgoed met elkaar verbindt. “We zijn samen heel erg snel volwassen moeten worden. Dat schept een band voor het leven.”

De feestdagen komen eraan. Hét uitgelezen moment om oude vriendschappen op te rakelen. Dat is ongetwijfeld ook het geval ten huize Mario Danneels. Of de 40-jarige journalist en schrijver, die tegenwoordig in Ierland resideert, ook kerstwensen krijgt van Delphine van Saksen-Coburg wil hij niet met zoveel woorden vertellen, maar het contact is na al die jaren wel gebleven. De twee hebben dan ook veel doorgemaakt samen.

Volledig scherm Prinses Delphine, toen ze nog Delphine Boël heette © HLN Original

We keren terug naar eind 1999. Een reportageploeg van Telefacts is op bezoek bij Delphine Boël in Portobello Road in Notting Hill, één van de mooiste, meest bekende en kleurrijke wijken van Londen. De jonge kunstenares vertelt de reporter van dienst over haar gigantische beeldhouwwerken in papier-maché. Alle vragen over haar afkomst gaat ze vakkundig uit de weg. “Ik moet me dringend klaarmaken nu….”

Quote Op het moment dat ik die bewuste zin neer­schreef in het manuscript voor mijn boek wist ik helemaal niet wie het buitenech­te­lij­ke kind was Mario Danneels, Schrijver en journalist

Liefdeskind

Een week voordien zorgt één zin uit een boek over het leven koningin Paola van de dan 18-jarige schrijver en journalist Mario Danneels ervoor dat het leven van zowel Delphine als de schrijver van de zin voorgoed zou veranderen. De zin: “De eega’s van de drie Leopolds en van Albert I mochten dan berusten in de buitenechtelijke kinderen van hun echtgenoot, Paola weigerde zich lijdzaam neer te leggen bij de halfzus van haar kinderen.” De Britse kwaliteitskrant The Times bloklettert enkele dagen na de publicatie van het boek: ‘Liefdeskind van Belgische koning leeft in Londen’.

Volledig scherm Prinses Delphine en Mario Danneels © HLN Original

“Op het moment dat ik die bewuste zin neerschreef in het manuscript voor mijn boek wist ik helemaal niet wie het buitenechtelijke kind was ”, vertelt Mario Danneels. “Laat staan dat ik wist dat het om een jonge kunstenares ging die in Londen woonde.” Het betekent het begin van de perfecte mediastorm waarin zowel Delphine als Mario Danneels de wind vol in het gelaat krijgen. “We hebben in die periode enorm veel bagger over ons heen gekregen”, blikt Mario terug. “We zijn beiden belast door heel de situatie en waren op onze eigen manier ook slachtoffer. Ik had een boek geschreven over koningin Paola, de zin over het buitenechtelijk kind was voor mij niet meer dan een detail. Ik zocht helemaal geen schandaal of sensatie, maar plots was ik voor veel mensen en de media wel dat soort journalist. Delphine was al helemaal geen vragende partij. Zij wilde gewoon bouwen aan haar kunstenaarsbestaan in Londen.”

Dat blijkt ook uit de Telefacts-reportage. “Of ik ooit terugkeer naar België? Dat denk ik niet, Belgium is boring!”, lacht Delphine naar de camera’s. Enkele minuten eerder had ze wel haar liefde voor de Belgen verklaard wanneer ze gevraagd werd naar haar kunstige interpretatie van Manneke Pis. “Ik hou van de humor van de Belgen. Aangename mensen die zichzelf kunnen relativeren. Ik voel me niet Engels, wel Belg.”

Volledig scherm Delphine Boël in Londen © HLN Original

En of ze zich Belg voelt. Na een jarenlange juridische strijd mag ze sinds 1 oktober 2020 Prinses van België noemen, maakt ze volwaardig deel uit van de Koninklijke familie en ontvangt ze een dotatie.

Quote Niemand wou dat Delphine voor altijd als een bastaard­doch­ter door het leven zou gaan. Zeker ik niet. Mario Danneels, Schrijver en journalist

Bevrijding

Delphine van Saksen-Coburg is net zoals Delphine Boël nog steeds een erg graag geziene gaste in allerlei media. Wanneer ze eind vorig jaar opduikt in het populaire televisieprogramma ‘Dancing with the Stars’ staan de gespecialiseerde media wekenlang vol. Kenners van koningshuizen zien in haar deelname een bevrijding.

Twee jaar na de erkenning als koningsdochter zit Prinses Delphine duidelijk opnieuw goed in haar vel. “Ik heb de indruk dat Delphine de bladzijde definitief omgedraaid heeft”, zegt Mario Danneels daarover. “Ik herinner me dat die zeven jaar procederen bijzonder moeilijk en stresserend waren. Ook voor mij. Op één of andere manier voelde ik me aansprakelijk. We zijn ook contact blijven houden in die periode. Wanneer de uitspraak viel, waren we beiden erg opgelucht. Niemand wou dat Delphine voor altijd als een bastaarddochter door het leven zou gaan. Zeker ik niet.”

Delphine bleef al die tijd wel keihard doortimmeren aan de weg en haar carrière als kunstenares. Van een papier-maché-kunstenares is ze geëvolueerd naar een multidisciplinaire artieste die uitpakt met schilderwerken, neonkunst en sinds dit jaar zelfs haar eigen kledinglijn. Zelf noemt ze haar kunst ‘een allergische reactie op de kracht van roddels, geruchten en blabla small talk in het algemeen’.

Volledig scherm Delphine Boël poseert voor een van haar kunstwerken © HLN Original

Mario Danneels herkent zich in die omschrijving. “Delphine communiceert via haar kunst. Nu ze eindelijk erkend wordt door haar vader, merk ik dat ze opnieuw vrolijker in het leven staat. Jarenlang maakte ze donkere werken. Het was een schreeuw om aandacht, nu verspreidt ze vooral de boodschap van ‘love and happiness’. Dat zegt veel, zo niet alles.”

Zelf heeft Mario geen kunst van Delphine in huis. “Daarvoor zijn haar werken te duur.” Een kerstkaartje aan de koelkast misschien? “Daar ga ik niet op ingaan, maar we hebben wel regelmatig contact. Eén zin heeft onze levens voor altijd verbonden. Dat zal nooit veranderen.”