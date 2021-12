Kerstplannen van de Queen nog meer in de war: man van prinses Anne besmet met corona

Royalty BBC schrapt podcast over Harry en Meghan na klachten

De BBC heeft een controversiële podcast over prins Harry (37) en zijn vrouw Meghan Markle (40) opgeschort, nadat de Britse zender meer dan 900 klachten had ontvangen. De ‘Harry, Meghan and the Media’-podcast was bedoeld als vervolg op de documentaire ‘The Princes and the Press’.

13 december