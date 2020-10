Keren prins Harry en Meghan Markle terug naar het VK? “Er wacht hen confrontatie met de Queen”

RoyaltyZijn prins Harry (35) en Meghan Markle (38) van plan om Amerika te verlaten? Als we de Britse tabloids mogen geloven, zou er een - al dan niet tijdelijke - terugkeer naar het VK op de agenda staan. Volgens voorname koninklijke bronnen werd hun verblijf in het paleis reeds in gereedheid gebracht om de hertog en hertogin te ontvangen. Al zou hen eerst nog een confrontatie met de Queen te wachten staan, omdat Meghan en Harry ook aan de andere kant van de oceaan “voor problemen blijven zorgen.”

“Het personeel van Windsor Castle is opgedragen om Frogmore Cottage voor te bereiden op de mogelijkheid dat Harry terugkeert”, stelt een koninklijke bron in de Britse media, eraan toevoegend dat Harry, Meghan en hun zoontje Archie al “binnen enkele weken” weer thuis kunnen zijn. Toch zou hun terugkeer door intimi als onheilspellend worden omschreven, gezien er vooral enkele ‘moeilijke gesprekken’ met koningin Elizabeth moeten worden afgewerkt. “Ze hebben allerlei problemen te bespreken. Niet alleen de politieke uitlatingen van Harry en Meghan, ook de situatie rond zijn visum in Amerika. Ook al zou Harry eerst twee weken in zelfisolatie moeten, het landgoed is groot genoeg voor gesprekken met voldoende sociale afstand.”

Lees ook Harry en Meghan zijn minst milieuvriendelijke royals

Volgens ‘The Crown’-historicus en royaltykenner Robert Lacey, die pas het boek ‘Battle of Brothers’ over de kloof tussen Harry en William schreef, heeft de Britse prins intussen “gelijk gekregen” om zich zorgen te maken over de problemen die zijn vrouw veroorzaakt. De auteur meent dat de uitspraken van Meghan over gevoelige onderwerpen “schadelijk kunnen zijn voor de positie van haar man binnen de koninklijke familie.” Al zou ook de hertogin zelf inmiddels erkennen dat ze “niet betrokken mag raken bij controversiële kwesties.”

Gevoelige onderwerpen

Aan controversiële thema’s dan ook geen gebrek. Alleen al in oktober trad Meghan liefst zes keer naar buiten met haar mening en overtuigingen. Zo was ze onder meer spreker tijdens het ‘Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit’, nam ze een podcast op met Nobelprijswinnaar Malala Yousafzai en maakte ze publiekelijk een gewaagde vergelijking tussen gebruikers van sociale media en drugsverslaafden. Daarnaast mengden zij en haar man zich ook met de Amerikaanse verkiezingen: Harry vertelde dat hij zelf niet mag stemmen en deed daarom de oproep om in de aanloop naar de verkiezingen “op te staan tegen haatspraak, misinformatie en online negativiteit”. Volgens Harry kunnen de gevolgen namelijk heel groot zijn als mensen zich daardoor laten beïnvloeden.

Een nobele boodschap, al denken de Britten én de Amerikanen daar toch anders over. Zij stellen dat het koppel zich moet onthouden van commentaar op de Amerikaanse politiek, laat staan enige politieke overtuiging laten blijken. Dame Karen Pierce, de Britse ambassadeur in de VS, heeft van de Amerikaanse regering zelfs het verzoek gekregen de hertog en hertogin formeel op de vingers te tikken om hun uitlatingen. Daarom ook dat Buckingham Palace inmiddels werd gedwongen om afstand te nemen van de uitspraken: “De hertog is geen werkend lid van de koninklijke familie. Alle opmerkingen die hij maakt, zijn vanuit zijn persoonlijk standpunt.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

LEES OOK: