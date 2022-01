“Kate Middleton wordt redding van de monarchie”, beweert Buckingham Palace-medewerker

Prins Harry dreigt om de Britse regering aan te klagen, en prins Andrew moet binnenkort voor de rechtbank verschijnen om heel andere redenen: de Queen zit met de handen in het haar, gezien het ene schandaal na het andere een schaduw werpt over het koningshuis. “Kate is een lichtpuntje in die duisternis”, weet Jephson. “Zij is net wat de monarchie nodig heeft in deze controversiële tijden. Het is geen understatement dat de toekomst van het koningshuis in haar handen ligt.”