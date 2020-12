Kate Middleton was stiekem vrijwilliger tijdens coronacrisis: “Die telefoontjes gaven me iets om naar uit te kijken”

“Noem me maar Catherine”

In mei belden de twee voor het eerst met elkaar, een half uur lang. Op Gardners prangende vraag - Hoe moet ik haar noemen? - antwoordde de hertogin simpelweg: “Noem me maar Catherine." Dat zorgde ervoor dat Gardner zich meteen op z'n gemak voelde, zegt hij. “Na twee zinnen had ik niet langer het idee dat ik met iemand die zo belangrijk is, aan het praten was." Tijdens het gesprek ontdekten Middleton en Gardner dat ze een gemeenschappelijke passie hadden: Italiaans eten. Enkele dagen na hun telefoongesprek verraste de hertogin hem trouwens met een nieuwe pastamachine en bloem. “Ik zeg het je: die vrouw die je op televisie ziet, die de menigte inloopt en met mensen praat, dat is hoe ze is. Ze is een erg, erg lieve vrouw."