Kate Middleton trekt alle aandacht tijdens Bond-première, en dat is geen toeval: “Dit was één groot machtsvertoon”

Film “Het lijkt of Bond last heeft van een lage bloeddruk”: ‘No Time To Die’ verdeelt filmcriti­ci wereldwijd

8:44 De wereld heeft lang moeten wachten op de première van ‘No Time To Die', die door de coronacrisis meerdere keren werd uitgesteld. Nu is de laatste passage van Daniel Craig (53) als meesterspion eindelijk in première gegaan (bij ons pas vanaf donderdag in de zalen). Maar is de film wel de moeite?