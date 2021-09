Kate Middleton steelt de show op Bond-première: “Ze ziet eruit als een echte Bond-girl”

Royalty “Geschokt en verbijs­terd door boevenprak­tij­ken”: werknemers stappen op bij organisa­tie van prins Charles

17 september De liefdadigheidsinstelling van de Britse prins Charles (72) is opnieuw in verlegenheid gebracht nu in korte tijd twee bestuursleden zijn opgestapt. De directieleden legden hun taken neer na beschuldigingen dat de organisatie in ruil voor een ontmoeting met de prins grof geld aannam van rijke buitenlandse zakenmannen.