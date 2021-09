Kate Middleton noodgedwongen met Charlotte naar de pub: “Ze is een doodnormale mama”

Als de nood hoog is, moet er worden ingegrepen. Dat is zo bij alle kinderen, en prinses Charlotte is ondanks haar 4de plaats in rij voor de Britse troonopvolging niet anders. Vandaar dat haar moeder Kate Middleton in het midden van een officieel bezoekje aan de stad, een beroep moest toen op de lokale caféhouders. Die anekdote doet royalty-expert Duncan Larcombe uit de doeken in een interview met ‘OK!’-magazine. “Kate is een doodnormale mama”, meent hij. “Ze laat haar kinderen nooit achter bij nanny’s en staat erop alle verzorging die ze nodig hebben zelf te voorzien. Heel anders dan haar koninklijke voorgangers, die hun kinderen vaak zelfs niet goed kenden omdat ze zo vaak van huis waren. William en Kate hebben er zelfs voor gekozen om hun kinderen niet op internaat te laten gaan, zoals dat wel de traditie is in de koninklijke familie. Ze willen hun kinderen zo lang mogelijk bij zich hebben. Een duidelijk teken dat het hier om moderne royals gaat.”

Maggie McKinney, die te gast was in de The Phoenix toen Middleton over de vloer kwam, herinner zich het incident uit 2018 nog alsof het gisteren was. “Ze was net als elke andere mama die ik al zo vaak hetzelfde heb zien doen in de pub. Ze waren door de stad aan het rijden in een zwarte Range Rover, maar ze stopten bij ons voor de deur. De kleine Charlotte had blijkbaar gezegd dat ze dringend moest plassen, dus ging Kate op zoek naar het dichtstbijzijnde toilet. Dat dat in een doordeweekse pub was, deerde haar helemaal niet. Ze heeft intussen nog een praatje geslagen met de aanwezige stamgasten. Ze zijn wel niet gebleven voor een drankje, daar hadden ze geen tijd voor. Door de onverwachte stop van Charlotte waren ze immers al wat laat,” lacht de vrouw.

“Zulke dingen zullen genormaliseerd worden binnen het koningshuis, dankzij Kate”, aldus Larcombe. “Zij is de eerste Britse prinses die samen met haar kroost naar de schoenwinkel gaat, en zich ook in de winkel laat zien, in plaats van alles te bestellen. Ze koopt ook persoonlijk hun schoolgerief. Dankzij haar heb ik goede hoop voor de toekomst van de monarchie.”

