Kate Middleton mag weer buiten na kans op coronabesmetting

Kate Middleton en prins William (39) gingen een sportief weekend tegemoet. Niet alleen nam prins William deel aan een polowedstrijd, ze woonden ook de vrouwenfinale van Wimbledon bij, waar de Australische Ashleigh Barty het opnam tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Een bijzonder uitstapje want het was de eerste keer voor Middleton dat ze weer buitenkwam na haar isolement. De hertogin droeg voor de gelegenheid een chique groene jurk, terwijl William koos voor een blauw pak.

De hertogin kwam vorige week in contact met iemand die COVID-19 had. Een woordvoerder van het paleis verklaarde toen: “Vorige week is de hertogin van Cambridge in contact gekomen met iemand die vervolgens positief is getest op COVID-19. Hare Koninklijke Hoogheid ervaart geen symptomen, maar volgt alle relevante overheidsrichtlijnen en isoleert zichzelf thuis.”