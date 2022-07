Kate Middleton maakt verjaardagsportret van Camilla

Voor Country Life Magazine haalt Kate haar skills als fotografe boven. Ze brengt Camila ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag én de 125ste uitgave van het magazine in beeld. Camilla krijgt daarom ook de eer om eenmalig hoofdredacteur van het blad te zijn. Op de foto zien we de jarige op een bankje. Locatie: de tuin van haar eigen huis in Wiltshire.

Mark Hedges, de hoofdredacteur van Country Life Magazine, z’n enthousiasme kan niet op: “We zijn dolblij dat onze gasthoofdredacteur op deze manier is vastgelegd door de hertogin van Cambridge. We begrepen dat dit de eerste keer is dat er een formeel portret van de hertogin van Cornwall is gemaakt door de hertogin van Cambridge voor een tijdschrift en we zijn dan ook erg vereerd dat wij hiervoor zijn gekozen. De foto’s zijn geweldig en we zouden het geweldig vinden om Kate nog eens te strikken voor een opdracht.”