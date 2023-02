Kate Middleton lanceert kortfilm over mentaal welzijn: “Het gaat niet alleen over onze kinderen, maar ook over onze toekomst”

De kortfilm, die gelost werd door Kensington Palace, toont de echtgenote van prins William (40) diep in gesprek met Roman Kemp. De Britse dj verloor een vriend door zelfmoord en steunt het initiatief van Middleton. “Ik heb het nooit zien aankomen. Ik wist niet dat mijn vriend mentale problemen had”, vertelt Kemp. Daarom maakte hij in 2021 een documentaire voor BBC over mentaal welzijn: ‘Our Silent Emergency’. “Door de emotionele documentaire heb ik geleerd dat we meer moeten praten met jongere kinderen”, besluit de dj.

En dat is exact wat Middleton doet met haar campagne ‘Shaping Us’. “Ik leg de focus op de ervaringen vanaf de zwangerschap tot wanneer het kind vijf jaar is, want dat is wanneer ons brein het snelste groeit”, legt ze uit. “Die periode is uiterst belangrijk, want dan leggen we de basis voor wie we later gaan zijn als persoon. Het is essentieel dat kinderen gelukkige en gezonde relaties creëren met de mensen rondom hun.” Al heeft haar campagne ook een hoger doel: “Het gaat niet alleen over onze kinderen, maar ook over onze toekomst.”

Emotionele steun

Terwijl het duo een theetje drinkt, praat Roman over zijn jeugd. Hij erkent dat het opvoeden van kinderen “zeer moeilijk” kan zijn vanwege de dagelijkse kosten en de financiële moeilijkheden waarmee velen worden geconfronteerd. Kate vertelt hem: “Absoluut. Dat is het punt: elk gezin is anders. En hoewel ik het belang van de vroege kinderjaren benadruk, gaat het er niet om extra druk uit te oefenen op gezinnen. Ik wil zeggen dat ze steun en hulp nodig hebben om opnieuw prioriteit te geven aan het gezinsleven. Er komt tegenwoordig veel kijken bij het opvoeden van kinderen. Dat maakt het zeer moeilijk.”

Al is het volgens de prinses van Wales zeker niet onmogelijk. “Het gaat niet om het aantal speelgoed dat ze hebben of het aantal uitstapjes dat je met ze maakt. Het is belangrijk dat kinderen de juiste emotionele steun om zich heen hebben, die afkomstig is van de volwassenen in hun leven.” Roman vertelt vervolgens dat hij het geluk heeft gehad “zeer geliefd” te zijn in zijn leven en dat hij bevoorrecht is. “Ik zou willen leven in een wereld waar dat bij iedereen het geval is”, verklaart de dj. Kate voegt toe: “Liefde doet veel. Het is echt waar.”

KIJK. Kate Middleton openhartig over eigen jeugd en moederschap

