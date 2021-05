Kate Middleton krijgt coronavaccin: “Superdankbaar”

Royalty Rob Lowe zag zijn buurt veranderen sinds de komst van Harry en Meghan: “De rij aan de Starbucks is nu veel langer”

25 mei De Amerikaanse acteur Rob Lowe (57) wist niet wat hem overkwam toen hij op een dag te horen kreeg dat prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle zijn nieuwe buren werden in Montecito. Tot op dat moment, naar zijn zeggen, een erg rustig stadje in Santa Barbara, Los Angeles. “Geloof me, als de royals intrekken, dan is je buurt nooit meer hetzelfde.”