Kate Middleton is eerste royal die patronage van prins Harry mag overnemen

Royalty Britse royals ‘in shock’ door strategie prins Andrew: Charles en William willen schikking afdwingen in misbruik­zaak

Dat de rechter in New York vindt dat de 38-jarige Virginia Giuffre een misbruikzaak heeft tegen de Britse prins Andrew (61), was bekend. Ze wil een proces beginnen tegen de prins omdat hij haar in 2001 als 17-jarige tiener drie keer zou hebben misbruikt. De Britse royal ontkende deze week formeel de klachten terwijl hij zich “als burger” klaarmaakt voor de zaak. Maar dat zouden de andere leden van zijn familie net absoluut willen vermijden.

28 januari