Kate Middleton in quarantaine na contact met coronabesmetting

Royalty Hoe het Lilibet-plan in het gezicht van Harry en Meghan ontplofte: “Ze hebben hun put enkel dieper gegraven”

30 juni Het was de ultieme poging om een brug te slaan tussen zichzelf en de koninklijke familie, maar toch is het Lilibet-plan van prins Harry (36) en zijn echtgenote Meghan Markle (39) volledig in het water gevallen. Hun dochtertje naar de koningin vernoemen bleek allerminst een goede zet, noch voor de goede gratie van Harry’s familie, noch voor de publieke opinie. Zeker toen zowel Buckingham Palace als het huishouden van prins Charles orde op zaken stelden en enkele leugens van het koppel blootlegden...